Доменикали рассказал, как прошла встреча с пилотами перед голосованием по изменению правил

Генеральный директор и президент Формулы-1 Стефано Доменикали рассказал об онлайн-встрече с пилотами, посвящённой возможным корректировкам технического регламента, и призвал гонщиков уважать спорт, который дал им возможность развиваться.

«Наши беседы с ними, безусловно, проходят в очень откровенной атмосфере, и они знают, что мне действительно важно их мнение. Я хочу, чтобы они принимали активное участие. Но, конечно, иногда приходится играть по определённым правилам. Если поговорить с лидирующими гонщиками, то они всегда очень довольны, потому что выигрывают. Остальные же могут испытывать разочарование, в том числе потому, что предпочитают другой стиль гонок, который я очень уважаю.

Я сказал им: «Послушайте, ребята, не забывайте, что мы добились всего этого благодаря тому, что вместе поступали правильно. Так что относитесь с уважением к спорту, который дал каждому из нас невероятную возможность расти, заработать много денег и сформировать свою личность в мире — то, чего не могут дать вам другие виды спорта, которые вы, возможно, любите больше. По-моему, я именно так им и сказал, и, насколько я понимаю, это было принято во внимание.

[...] Я считаю, что гонки проходят очень, очень хорошо. И чем больше мы общаемся друг с другом, тем лучше это для спорта. Ведь они — и я говорю это не потому, что я старик, а потому, что не забываю о том, что говорю, — являются жемчужиной нашего спорта. Поэтому нам нужно беречь эту жемчужину нашего спорта, так же как и им нужно беречь экосистему, в которой они находятся», — приводит слова Доменикали издание Motorsport.

Онлайн-встреча состоялась в преддверии голосования руководителей команд, которое запланировано на 20 апреля. Ожидается, что изменения станут заметны уже на следующем Гран-при в Майами (1-3 мая).