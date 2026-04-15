«Его мнение имеет большой вес». Доменикали — о критике регламента Ферстаппеном

Генеральный директор и президент Формулы-1 Стефано Доменикали заявил, что голос четырёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена должен быть услышан, но призвал гонщика помнить, что его слова «имеют вес» и могут быть восприняты неправильно.

«Думаю, с самого начала мы с Максом общались очень много раз. Поэтому мы понимаем друг друга: я понимаю его замечания, а он — общую картину. Даже вчера он участвовал в совещании, где с большим энтузиазмом высказывал свои предложения. Так что, знаете, я не хочу попадать в ловушку, пытаясь создать конфликт, потому что это не в моём стиле. Мы не хотим, чтобы ситуация складывалась именно так.

Итак, мы будем работать вместе. Он лучший гонщик, чемпион мира, многократный чемпион мира, и, конечно же, к его мнению нужно прислушиваться. Но, конечно, он понимает, что его мнение имеет большой вес. И ему нужно учитывать этот вес, потому что иногда некоторые люди могут неправильно это истолковать. А этого мы не должны допускать.

Не знаю, есть ли в Великобритании аналогичное выражение, но в Италии люди верят, что у соседа трава зеленее. И иногда, когда попадаешь на другую сторону, они говорят: «О боже, это неправда». Поэтому с уважением относимся к тому, чего нам удалось достичь вместе, но при этом прислушиваемся и остаёмся очень, очень открытыми к любым замечаниям. Без каких-либо игр в превосходство, на которые иногда у всех возникает соблазн», — приводит слова Доменикали издание Motorsport.