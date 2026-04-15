«Рейсинг Буллз» уберёт серьёзный пакет обновлений после всего одного Гран-при

Руководитель команды «Рейсинг Буллз» Алан Перман сообщил, что первый пакет доработок, изначально запланированный на этап в Бахрейне, будет представлен на Гран-при Майами, а второй — на этапе в Монреале.

«У нас был довольно серьёзный пакет обновлений, запланированный на Бахрейн, который мы привезём в Майами. Затем у нас есть ещё один, запланированный для Монреаля, так что у нас будет два пакета подряд.

Мы не можем привезти их оба во Флориду. Пакет для Монреаля нельзя перенести вперёд, поэтому получается немного необычная ситуация: мы внедрим довольно крупное обновление, а затем почти сразу заменим его следующим. Это единственный способ вписать новинки в текущий календарь», — приводит слова Пермана издание Autoracer.