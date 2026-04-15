Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Доменикали — о критике правил Ф-1: что такое искусственный обгон? Обгон есть обгон

Комментарии

Генеральный директор и президент Формулы-1 Стефано Доменикали ответил на жалобы критиков, которые называют обгоны в нынешнем сезоне искусственными. Глава чемпионата заявил, что у людей «короткая память», а также напомнил, что и в 1980-х годах пилотам приходилось беречь топливо и раньше отпускать газ, используя приём lift and coast.

«Некоторые люди говорят, что сейчас обгоны стали искусственными. Что такое искусственный обгон? Обгон есть обгон.

У людей короткая память. В турбоэру 1980-х годов, а я уже тогда следил за Формулой-1, тоже был lift and coast на разных турбомоторах. Тогда тоже приходилось экономить во время гонок, потому что топливный бак был не таким большим. Возможно, у некоторых болельщиков старшего возраста, которые критикуют или высказывают замечания, немного короткая память», — приводит слова Доменикали издание Autosport.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android