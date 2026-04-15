«Я буду романтиком». Мэнселл обратился к Хэмилтону с просьбой о титуле

Чемпион Формулы-1 1992 года Найджел Мэнселл заявил, что хотел бы видеть, как пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон завоюет восьмой титул, назвав это желание «романтичным».

«Я буду романтиком. Я бы хотел, чтобы это сделал Льюис. У Ландо [Норриса] ещё столько лет впереди; он сможет повторить это. Но да, ну же, Льюис! Это особенный момент. Ты столько всего добился, приятель. Давай просто доведём дело до конца.

Шансы на его победу высоки, очень высоки. Льюис снова в ударе. У Льюиса блестящая карьера, и то, что он делает, просто фантастично.

Сейчас он обрёл новую энергию. «Феррари» проделала потрясающую работу за зиму. Они находятся в числе лидеров, «Мерседес» — фаворит, и «Макларен» тоже будет в числе претендентов. Но я думаю, что, когда они [ФОМ и ФИА] внесут поправки в регламент и к тому времени, как мы доберёмся до Сильверстоуна, борьба будет очень плотной. И я надеюсь на эпическую гонку. Есть несколько… шесть или семь гонщиков, которые могут победить, и это прекрасно», — сказал Мэнселл в интервью для Sky Sports F1.