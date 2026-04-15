Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Я буду романтиком». Мэнселл обратился к Хэмилтону с просьбой о титуле

Комментарии

Чемпион Формулы-1 1992 года Найджел Мэнселл заявил, что хотел бы видеть, как пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон завоюет восьмой титул, назвав это желание «романтичным».

«Я буду романтиком. Я бы хотел, чтобы это сделал Льюис. У Ландо [Норриса] ещё столько лет впереди; он сможет повторить это. Но да, ну же, Льюис! Это особенный момент. Ты столько всего добился, приятель. Давай просто доведём дело до конца.

Шансы на его победу высоки, очень высоки. Льюис снова в ударе. У Льюиса блестящая карьера, и то, что он делает, просто фантастично.

Сейчас он обрёл новую энергию. «Феррари» проделала потрясающую работу за зиму. Они находятся в числе лидеров, «Мерседес» — фаворит, и «Макларен» тоже будет в числе претендентов. Но я думаю, что, когда они [ФОМ и ФИА] внесут поправки в регламент и к тому времени, как мы доберёмся до Сильверстоуна, борьба будет очень плотной. И я надеюсь на эпическую гонку. Есть несколько… шесть или семь гонщиков, которые могут победить, и это прекрасно», — сказал Мэнселл в интервью для Sky Sports F1.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android