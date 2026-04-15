Ферстаппен ответил, почему до сих пор не посмотрел «Формулу-1» с Брэдом Питтом

Четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен объяснил, почему он до сих пор не посмотрел фильм «Формула-1», который получил «Оскар» в категории «Лучший звук». Нидерландец пропустил закрытый премьерный показ для гонщиков.

В эфире стрима Verstappen Sim Racing его напарник по команде Verstappen Racing Крис Лулхэм поинтересовался: «Было одно место, где ты мог бы его посмотреть, но что ты делал в тот день?»

«Настраивал твою машину, Лулхэм!» — приводит слова Ферстаппена GPblog, после чего оба рассмеялись.

В прошлые выходные Лулхэм выступал за Verstappen Racing в серии GT World Challenge Europe на трассе «Поль Рикар» вместе с Даниэлем Хункадельей и Жюлем Гуноном. Их экипаж финишировал девятым.

В предстоящие выходные Ферстаппен вернётся за руль GT3 и примет участие в квалификационных заездах к «24 часам Нюрбургринга». Его напарником выступит Лукас Ауэр.