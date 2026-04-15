Арвид Линдблад перечислил своих кумиров. Среди названных — Льюис Хэмилтон и Майкл Джордан

Пилот «Рейсинг Буллз» Арвид Линдблад, который проводит свой дебютный сезон в Формуле-1, назвал действующего чемпиона MotoGP Марка Маркеса и семикратного чемпиона мира Ф-1 Льюиса Хэмилтона в числе своих главных вдохновителей в спорте.

«Мой образец для подражания — без сомнения, Льюис Хэмилтон, который дебютировал в высшей категории в год моего рождения и выиграл много титулов, когда я начал интересоваться этим видом спорта. Я также испытываю огромное уважение к Майклу Джордану, Коби Брайанту и Марку Маркесу, чьим менталитетом восхищаюсь. Они готовы идти на большой риск ради достижения победы», — приводит слова 18-летнего британца издание Gazzetta dello Sport.