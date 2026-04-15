Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Ральф Шумахер: Ф-1 — это нечто большее, чем Ферстаппен. Его уход ничего не изменил бы

Ральф Шумахер: Ф-1 — это нечто большее, чем Ферстаппен. Его уход ничего не изменил бы
Комментарии

Бывший пилот Формулы-1, а ныне эксперт и аналитик немец Ральф Шумахер выразил сомнения в том, что четырёхкратный чемпион Ф-1 в составе «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен примет решение об уходе из «Королевских гонок».

«Конечно, он всегда может сказать, что с него хватит. Но попробуйте найти альтернативу Ф-1. Машина класса GT, какой бы красивой она ни была, весит 1,4 тонны, а это совсем другая история. А ещё в Ф-1 есть возможность путешествовать по миру, соревноваться с лучшими гонщиками планеты. Я не могу представить, что он так быстро от всего этого откажется. Формула-1 — это нечто большее, чем любой из нас. Будь то Берни Экклстоун или любой другой гонщик, если бы завтра их не стало, что бы случилось с Формулой-1? Если не вдаваться в подробности, то уход Ферстаппена из Ф-1 ничего бы изменил бы. Если Макс больше не хочет участвовать в гонках Ф-1, то «Ред Булл» найдут нового пилота», — приводит слова Шумахера портал FormulaPassion.

Комментарии
