Ральф Шумахер: Ф-1 — это нечто большее, чем Ферстаппен. Его уход ничего не изменил бы

Бывший пилот Формулы-1, а ныне эксперт и аналитик немец Ральф Шумахер выразил сомнения в том, что четырёхкратный чемпион Ф-1 в составе «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен примет решение об уходе из «Королевских гонок».

«Конечно, он всегда может сказать, что с него хватит. Но попробуйте найти альтернативу Ф-1. Машина класса GT, какой бы красивой она ни была, весит 1,4 тонны, а это совсем другая история. А ещё в Ф-1 есть возможность путешествовать по миру, соревноваться с лучшими гонщиками планеты. Я не могу представить, что он так быстро от всего этого откажется. Формула-1 — это нечто большее, чем любой из нас. Будь то Берни Экклстоун или любой другой гонщик, если бы завтра их не стало, что бы случилось с Формулой-1? Если не вдаваться в подробности, то уход Ферстаппена из Ф-1 ничего бы изменил бы. Если Макс больше не хочет участвовать в гонках Ф-1, то «Ред Булл» найдут нового пилота», — приводит слова Шумахера портал FormulaPassion.