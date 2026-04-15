Организаторы российской Формулы-4 раскрыли подробности сезона 2026 года

В середине мая на подмосковном автодроме Moscow Raceway стартует новый сезон СМП Ф-4. Команды пока не озвучили свои составы, но организаторы уже поделились календарём и нововведениями.

В 2026 году запланировано шесть этапов Формулы-4

Первый этап. 16-17 мая, Moscow Raceway, Московская область.

Второй этап. 13-14 июня, Kazan Ring, Казань.

Третий этап. 8-9 августа, Igora Drive, Ленинградская область.

Четвёртый этап. 29-30 августа, N-Ring, Нижегородская область.

Пятый этап. 12-13 мая, «Крепость Грозная», Грозный.

Шестой этап. 10-11 октября, Moscow Raceway, Московская область.

Еще одной важной новацией стало серьёзное расширение зрительской программы. Организаторы чемпионата России проанализировали опыт 2025 года, когда на этапах побывали почти 10 тысяч человек, и ввели новые активности для гостей. В частности, помимо традиционных автограф-сессий, болельщиков теперь ждут экскурсии по паддоку с комментатором Александром Кабановским.

Кроме стандартных билетов, которые включают доступ в паддок и на трибуны, парковочное место, выход на стартовую решетку, фирменный сувенир от СМП Ф-4 и прогулку по пит-лейну, появится новая билетная категория Priority. Она позволит получить ускоренный доступ в билетную кассу и при выходе на стартовую решётку, а также скидку на атрибутику Ф-4 и другие привилегии, сообщают организаторы российской Формулы-4.