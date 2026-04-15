Ральф Шумахер предостерёг Макса Ферстаппена от критики в адрес «Ред Булл»

Бывший пилот Формулы-1, а ныне эксперт и аналитик немец Ральф Шумахер предостерёг четырёхкратного чемпиона Ф-1 в составе «Ред Булл» нидерландца Макса Ферстаппена от критики в адрес «быков».

«Заявления Макса несправедливы по отношению к ним [команде], поскольку тогда к Ферстаппену обратятся с вопросом: «Делает ли он всё возможное, чтобы вытащить нас из грязи?» Максу нужно быть осторожнее», — приводит слова Шумахера портал FormulaPassion.

Максу 28 лет. В данный момент нидерландский пилот в личном зачёте Ф-1 занимает девятое место, имея на своём счету 12 очков. Лидером личного зачёта «Королевских гонок» является 19-летний гонщик «Мерседеса» итальянец Андреа Кими Антонелли.