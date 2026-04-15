Жан Тодт объяснил, почему принял решение подписать контракт с Михаэлем Шумахером

Бывший руководитель «Феррари» Жан Тодт рассказал, почему принял решение подписать контракт с легендой Формулы-1 немцем Михаэлем Шумахером.

«Знаете, часто бывает, что инженеры со стороны шасси говорят, что у нас неважный двигатель, а мотористы уверяют, что проблемы из-за шасси. И все вместе твердят, что у нас не очень хорошие гонщики. А я говорил: надо сделать так, чтобы ни у кого не было повода для взаимных упрёков. И если мы сможем пригласить Михаэля Шумахера – никто не сможет сказать, что наш гонщик недостаточно хорош, поскольку именно он тогда был лучшим.

Мы начали переговоры с ним в середине 1995 года, а потом провели день в Монте-Карло с нашим юристом Анри Петером и его менеджером. Через день мы подписали контракт [с Шумахером]. Думаю, ему казалось, что в «Феррари» его ждут совсем другие условия. Ему нравились вызовы», — приводит слова Тодта портал FormulaPassion.