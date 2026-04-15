Йос Ферстаппен посоветовал «промыть уши» комментатору Ф-1 после его заявления насчёт Макса

Йос Ферстаппен, являющийся отцом четырёхкратного чемпиона Формулы-1 в составе «Ред Булл» Макса Ферстаппена, оставил послание нидерландскому комментатору Ф-1 Джеку Плуиджи, который ранее заявил, что сам Йос подтвердил ему информацию о переходе Макса в «Мерседес»

«Пусть обратится к лору или просто промоет уши», – написал Ферстаппен на своей странице в социальной сети.

Максу 28 лет. В данный момент нидерландский пилот в личном зачёте Ф-1 занимает девятое место, имея на своём счету 12 очков. Лидером личного зачёта «Королевских гонок» является 19-летний гонщик «Мерседеса» итальянец Андреа Кими Антонелли.