Элканн: в «Феррари» работают над тем, чтобы вернуться сильнее, чем прежде

Президент «Феррари» Джон Элканн выразил оптимистичный настрой в отношении текущего сезона для итальянского коллектива в «Королевских гонках».

«В «Феррари» знают, что гонки — это ещё и возможность учиться и развиваться. После сезона в Формуле-1, который не оправдал наших ожиданий, в 2026 году мы вступили в новый чемпионат с новыми правилами. Мы работаем сплочённо и решительно, чтобы вернуться сильнее, чем прежде», — приводит слова Элканна портал FormulaPassion.

Напомним, в данный момент «Скудерия» занимает второе место в Кубке конструкторов, имея на своём счету 90 очков. Пилоты итальянского коллектива Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон в личном зачёте Ф-1 располагаются на третьей и четвёртой строчке соответственно.