Йос Ферстаппен ответил, в каком случае Макс продолжит карьеру в Ф-1

Йос Ферстаппен, являющийся отцом четырёхкратного чемпиона Формулы-1 в составе «Ред Булл» Макса Ферстаппена, выразил уверенность в том, что его сын продолжит карьеру в Ф-1, если будут приняты поправки к новому техническому регламенту чемпионата, недовольство которым ранее публично выражал Макс.

«Останется ли Макс в Ф-1, если будут приняты поправки к нынешнему техническому регламенту? Я думаю, что да. Похоже, что Формула-1 и ФИА всё-таки внесут изменения в регламент. Это поможет. Хотя, на мой взгляд, и болельщики, и сами гонщики очень недовольны [действующим регламентом]», — приводит слова Ферстаппена портал ESPN.