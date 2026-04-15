Йос Ферстаппен: нынешний чемпионат — это не та Формула-1, которую я когда-то любил

Йос Ферстаппен, являющийся отцом четырёхкратного чемпиона Формулы-1 в составе «Ред Булл» Макса Ферстаппена, выразил разочарование тем, как проходят гонки Ф-1 после начала действия нового технического регламента.

«Время от времени я смотрю гонки Ф-1 и выключаю телевизор, потому что они меня всё меньше интересуют. Это уже не та Формула-1, которую я когда-то любил. Теперь это скорее соревнование среди инженеров. А гонщик уже не может быть тем, от кого зависит исход гонки. Очень жаль, что так обстоят дела в Формуле-1», — приводит слова Ферстаппена портал ESPN.

