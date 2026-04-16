18-летний Арвид Линдблад рассказал о намерении стать чемпионом Ф-1 к 2031 году

18-летний Арвид Линдблад рассказал о намерении стать чемпионом Ф-1 к 2031 году
18-летний новичок Ф-1, выступающий за итальянскую команду «Рейсинг Буллз», британец Арвид Линдблад рассказал, что мечтает стать чемпионом Формулы-1 к 2031 году.

— Чего вы надеетесь достичь в следующие пять лет?
— Это хороший вопрос. Многое от меня не зависит, но у меня есть мечта: стать чемпионом мира. Неважно, когда я этого добьюсь, хотя было бы здорово сделать это к 2031 году, — приводит слова Линдблада издание La Gazzetta dello Sport.

В данный момент Арвид занимает 11-е место в личном зачёте, имея на своём счету четыре очка. Его напарник новозеландец Лиам Лоусон располагается на 10-й строчке, заработав пока 10 очков.

