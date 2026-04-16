Тодт — о скандале в Австрии-2002: Баррикелло не хотел выполнять договорённость

Бывший руководитель «Феррари» Жан Тодт прокомментировал командный приказ на Гран-при Австрии 2002 года.

Рубенс Баррикелло лидировал в гонке, но по указанию команды должен был пропустить Михаэля Шумахера. Бразилец сделал это лишь на последних метрах дистанции, позволив Шумахеру одержать победу и увеличить отрыв в чемпионате.

«Страх проиграть всегда был для нас кошмаром. Мы столько раз проигрывали титул в последней гонке. Возможно, в какие-то годы нам стоило быть менее осторожными, но командная дисциплина подразумевала, что на определённом этапе сезона приоритет отдаётся одному пилоту.

В той гонке мы обо всём договорились: если к моменту последнего пит-стопа Рубенс будет впереди Михаэля, он должен его пропустить. Правильно это было или нет – неважно, это было согласовано и принято. Да, задним числом это решение, возможно, было ошибочным. Но в тот момент так не казалось. В любом случае все об этом знали и с этим согласились.

Рубенс не хотел выполнять договорённость, это создало крайне неловкую ситуацию. Должен сказать, он справился с этим не лучшим образом и поставил команду в очень спорное положение. Неловко было всем, Михаэлю тоже. Обычно я не вмешивался по радио, этим занимались инженеры и Росс Браун. Но в тот раз мне пришлось это сделать и напомнить, о чём было договорено.

Это часть моей работы: быть руководителем команды — значит иногда быть пожарным. Если возникает пожар, его нужно тушить, а не позволять ему продолжаться. Нас критиковали, да, но это был всего лишь шум. Лучше, когда тебя критикуют после дубля, чем после схода», — приводит слова Тодта портал FormulaPassion.