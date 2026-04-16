Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Берман раскритиковал Колапинто за аварию на Гран-при Японии
Пилот «Хааса» Оливер Берман прокомментировал инцидент на Гран-при Японии с участием гонщика «Альпин» Франко Колапинто.

Формула-1 2026. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Гонка (53 круга, 307.471 км)
29 марта 2026, воскресенье. 08:10 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:28:03.403
2
Оскар Пиастри
McLaren
+13.722
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+15.270

«Франко сместился передо мной, защищая позицию. В прошлом году это было бы на грани, но, скорее всего, нормально — при разнице в 5–10 км/ч. Однако при разнице в 50 км/ч он не оставил мне достаточно места, пришлось избегать куда более серьёзной аварии. По сути, когда он сместился влево, движение было небольшим, но при такой разнице скоростей любое движение становится огромным. Мне повезло, что я в него не врезался, ведь тогда последствия были бы гораздо серьёзнее.

И это особенно раздражает, потому что мы обсуждали это в пятницу. Пилоты говорили: «Давайте проявлять больше уважения друг к другу». Да, можно защищаться, однако делать это нужно раньше, потому что разница в скорости сейчас намного выше, чем когда-либо раньше в нашем спорте. А спустя два дня происходит такое, для меня это неприемлемо.

Нужно разобраться между собой, проявлять больше уважения, потому что я действительно был очень недоволен тем, что тот сделал», – сказал Берман в подкасте Up to Speed.

Материалы по теме
В ФИА объяснили, почему не стали менять регламент Ф-1 после аварии Бермана в Японии
