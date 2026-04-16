Берман раскритиковал Колапинто за аварию на Гран-при Японии

Пилот «Хааса» Оливер Берман прокомментировал инцидент на Гран-при Японии с участием гонщика «Альпин» Франко Колапинто.

«Франко сместился передо мной, защищая позицию. В прошлом году это было бы на грани, но, скорее всего, нормально — при разнице в 5–10 км/ч. Однако при разнице в 50 км/ч он не оставил мне достаточно места, пришлось избегать куда более серьёзной аварии. По сути, когда он сместился влево, движение было небольшим, но при такой разнице скоростей любое движение становится огромным. Мне повезло, что я в него не врезался, ведь тогда последствия были бы гораздо серьёзнее.

И это особенно раздражает, потому что мы обсуждали это в пятницу. Пилоты говорили: «Давайте проявлять больше уважения друг к другу». Да, можно защищаться, однако делать это нужно раньше, потому что разница в скорости сейчас намного выше, чем когда-либо раньше в нашем спорте. А спустя два дня происходит такое, для меня это неприемлемо.

Нужно разобраться между собой, проявлять больше уважения, потому что я действительно был очень недоволен тем, что тот сделал», – сказал Берман в подкасте Up to Speed.