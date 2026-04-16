Комментатор Ф-1 назвал возможную замену Ферстаппену в «Ред Булл»

Комментатор Формулы-1 Алекс Джейкс высказался о том, кто может заменить Макса Ферстаппена в «Ред Булл» в случае его ухода из команды.

«Это очень большое «если», но если Макс Ферстаппен всё же покинет «Ред Булл», это, конечно, освободит место в команде, многократно выигрывавшей чемпионаты.«Ред Булл», безусловно, в первую очередь попытается заполучить Оскара Пиастри в качестве замены Ферстаппену, однако нет никаких гарантий, что он уйдёт из «Макларена».

При этом «Ред Булл» традиционно предпочитает продвигать собственных пилотов, или даже возвращать бывших, вместо того, чтобы подписывать кого-то со стороны. Поэтому, если с австралийцем не получится, это может открыть дорогу для повышения Лиама Лоусона или Арвида Линдблада», – приводит слова Джейкса пресс-служба Формулы-1.

Ранее Ферстаппен неоднократно критиковал текущий регламент Формулы-1 и допускал, что может задуматься об уходе из чемпионата.