Де ла Роса: работать с Алонсо — это привилегия

Посол «Астон Мартин» Педро де ла Роса высоко оценил роль двукратного чемпиона Формулы-1 Фернандо Алонсо в команде на фоне тяжёлого старта сезона.

«Работать с Фернандо — это привилегия. Я всегда это говорил: он источник вдохновения, у него постоянно учусь. Мы находимся в непростом положении, но Фернандо рядом, поддерживает, готов подставить плечо, если нужно работать ещё больше, у него огромное желание. Это не Фернандо, который разочарован или опустил руки. Он просто говорит: «Нужно работать, я здесь». Это настоящий лидер», — приводит слова де ла Росы издание AS.

Испанец планирует остаться в «Астон Мартин» и на следующий сезон, рассчитывая закончить на хорошей ноте. При этом из трёх прошедших Гран-при Алонсо сумел финишировать только на этапе в Японии.