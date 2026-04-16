На «Игора Драйв» ответили, смогли бы они заменить Гран-при Бахрейна или Саудовской Аравии

Генеральный директор автодрома «Игора Драйв» Алексей Титов поразмышлял о потенциальной возможности проведения этапа Формулы-1 вместо отмененных в Бахрейне и Джидде

«С точки зрения инфраструктуры — никаких проблем. Все потенциальные проблемы абсолютно легко решаемы через возводимые конструкции, шатровые решения. Например, в Монако 95 % паддока — временные конструкции. Или на «Зандворте» площадка гораздо меньше нашей. Поэтому технически вообще никаких проблем не вижу, всё решаемо. У нас 24 бокса. Даже если бы Ф-1 добавила 12-ю команду, то просто машина безопасности постояла бы в палатке — в закрытом парке в начале пит-билдинга. Вообще там здоровая асфальтовая площадка, быстросъёмные заборы — есть место для ещё пяти боксов. С другой стороны пит-билдинга теоретически тоже есть место. В общем, никаких проблем», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Кустовым.