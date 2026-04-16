Гран-при Кореи может вернуться в 2028 году с новой трассой

Власти города Инчхон рассматривают возможность возвращения Гран-при Кореи в календарь Формулы-1 в 2028 году. По итогам предварительного анализа проект признан экономически целесообразным.

Сообщается, что трасса может быть городской и пройти на территории Парка Фестиваля лунного света Сондо. Её длина составит около 4,96 км, будет включать 15 поворотов, болиды, предположительно, смогут разгоняться до 337 км/ч.

Ожидается, что этап сможет собирать до 120 тысяч зрителей в день, а за гоночный уикенд — более 300 тысяч. При этом проект находится на ранней стадии: для его реализации потребуется привлечение частного промоутера, а также решение ряда организационных вопросов.

«В ближайшее время в Корее нет крупных международных спортивных событий, и многие граждане поддерживают проведение Формулы-1, поэтому у правительства нет серьёзных причин возражать. Мы также считаем, что не возникнет проблем с выбором частного промоутера. Проведение Формулы-1 станет переломным моментом для превращения Инчхона в город мирового топ-10», — приводит слова мэра города Ю Чон Бок издание Incheonilbo.