Гендиректор «Игора Драйв»: то, что «Газпром» ушёл, действительно стало шоком для рынка

Генеральный директор автодрома «Игора Драйв» Алексей Титов прокомментировал решение концерна «Газпром» и его подразделений практически полностью отказаться от спонсорских программ в российском автоспорте по ходу сезона-2025.

«Никакого заметного уменьшения количества крупных, значимых для нас мероприятий нет. Все крупные серии, которые планировали к нам приезжать, приедут. Кто-то приедет меньше, кто-то больше, но все будут. При этом все эти изменения, в моём понимании, не связаны с состоянием экономики — просто в этом году организаторы чемпионатов видят свою работу таким образом, в другие сезоны — иным.

Так что не могу сказать, что трасса ощущает какие-то глобальные сложности в автоспортивном сообществе. Тот факт, что «Газпром» в прошлом году ушёл, действительно стал шоком для всего рынка. Пришлось срочно латать дыры, оптимизировать бюджеты, пересматривать форматы и так далее. Но в этом году мы уже подходили к «упражнению» подготовленными», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Кустовым.