На «Игора Драйв» раскрыли, продлят ли лицензию, позволяющую принимать Гран-при Ф-1

Генеральный директор автодрома «Игора Драйв» и Алексей Титов высказался о ситуации с продлением лицензии FIA Grade 1.

«Продление лицензии — процедурный процесс, и он начинается ближе к окончанию срока лицензии. Поэтому сейчас будем коммуницировать с коллегами и потихонечку её продлевать. Этот процесс административно несложный. В ФИА абсолютно спокойно с нами контактируют, у них нет никаких проблем с контактами и с обменом данными — здесь я в первую очередь говорю даже не от лица «Игора Драйв», а как вице-президент Российской автомобильной федерации.

Очная инспекция трассы необходима, когда происходят существенные инфраструктурные изменения. А у нас с момента окончания стройки и получения предыдущей лицензии никаких изменений не было. Нынешнюю лицензию получили без каких-либо проблем — соответственно, у ФИА отсутствует необходимость визита на трассы. В любом случае начнём с фото- и видеоотчёта, всё пришлём. Если они сочтут необходимым к нам приехать, посмотрим, как это будет выглядеть», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Кустовым.