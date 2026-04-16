Раскрыты главные разногласия по оперативным изменениям правил Формулы-1

Стороны пока не смогли согласовать ключевые изменения технического регламента, включая параметры электрической части силовой установки, сообщает Autoracer.

ФИА продвигает идею значительно снизить мощность электрической составляющей силовой установки — MGU-K, которая сейчас достигает 350 кВт до значений вплоть до 200 кВТ. В федерации считают, что это позволит использовать электрическую энергию более равномерно по ходу круга и сделать её отдачу более предсказуемой, хотя сами машины станут медленнее.

Однако против выступают производители силовых установок: они считают, что это слишком сильно изменит технический баланс. Сдержанную позицию занимает и Liberty Media, там готовы обсуждать только умеренные корректировки, поскольку резкое снижение роли электрической части может пойти вразрез с технологической и коммерческой концепцией нынешнего регламента.

Больше согласия есть по другому направлению — ограничению рекуперации энергии. Рассматривается снижение с 9 до примерно 6 МДж. Это также замедлит машины, но должно уменьшить зависимость от приёмов вроде lift&coast и суперклиппинга.

Такое изменение может сделать пилотирование более естественным: станет меньше необходимости постоянно экономить и накапливать энергию, особенно в квалификации, где гонщики смогут атаковать стабильнее без вынужденных компромиссов. В гонке это также может снизить резкие перепады скоростей — как в ситуации с Оливером Берманом на Гран-при Японии.

Есть и третий вариант — разные лимиты для квалификации и гонки, однако эта идея не получает поддержки. Причина — режим закрытого парка, который требует фиксированной конфигурации машины. Введение разных лимитов усложнило бы это процедуру.

Материалы по теме
ФИА опубликовала заявление после начала переговоров по изменениям в регламенте Ф-1
