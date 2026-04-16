«Ауди» проводит съёмочный день в Монце с отработкой стартов. Во время заездов упал дрон

Немецкий коллектив Формулы-1 «Ауди» в четверг, 16 апреля, проводит разрешённый регламентом съёмочный день на автодроме в Монце, Италия, сообщили в итальянской редакции портала Motorsport.

Согласно регламенту, во время съёмочного дня команде разрешено проехать 200 км на демонстрационных шинах «Пирелли». Начал программу немецкий гонщик коллектива Нико Хюлькенберг, а во второй половине дня его сменил напарник по команде Габриэл Бортолето.

По данным журналистов, Хюлькенберг трижды тренировал старты в различных точках на трассе. Также во время съёмок произошёл инцидент: дрон, снимавший R26, упал на трассу на прямой перед «Аскари». Сессия была немедленно прервана, чтобы позволить маршалам убрать обломки.

