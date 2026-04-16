«Должны решить в этом году». Доменикали — о двигателях следующего регламента Формулы-1

Генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали высказался о том, что уже в 2026 году необходимо принять решение по двигателям следующего регламента, который вступит в силу после 2030 года.

«Мы не можем терять слишком много времени, потому что оно летит очень быстро. Мы должны быть достаточно устойчивыми, чтобы не загнать себя в угол, нам нужно принять решение как можно скорее. Конечно, мы будем обсуждать это вместе с ФИА. Но это то, что мы должны решить в этом году — каким будет следующий шаг.

В данный момент иметь производителя, который инвестирует в Формулу-1, — это нечто невероятное, что заслуживает нашего полного уважения. Потому что в этом контексте нельзя принимать это как должное. И позвольте ФИА координировать их видение того, каким может быть правильный набор правил, который можно предложить производителям и командам. Нынешний регламент истекает в конце 2030 года. После этого у ФИА есть возможность разработать новый свод правил. Мы, безусловно, будем вместе с ФИА над этим работать. А затем нужно будет понять, есть ли возможность перенести это на более ранний срок или нет. Это будет частью обсуждения, которое мы сейчас проведём.

Всё, конечно, зависит от ФИА и от того, что они предложат. Пока лишь остаётся предполагать — что экологическое топливо, безусловно, будет в центре будущего, с другим балансом того, какой может быть электрификация, с мощным двигателем внутреннего сгорания. Потому что это автоспорт. Это позволит сэкономить много килограммов, обеспечить чистые гонки в этом отношении, с точки зрения более лёгкой машины, меньших по габаритам машин, на которых можно по-настоящему атаковать на пределе. Так что это движение в направлении, которое, я считаю, должно порадовать пуристов», — приводит слова Доменикали издание Motorsport.

