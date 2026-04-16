«Гибрид — для такси». Пастор Мальдонадо раскритиковал технический регламент Формулы-1

41-летний венесуэльский автогонщик Пастор Мальдонадо, выступавший в Формуле-1, раскритиковал регламент «Королевских гонок» в сезоне-2026.

«Им нужно быть осторожнее, потому что самые важные люди в Формуле-1 — это гонщики, и никто не счастлив. Мы хотим пилотировать машину, которая позволяет нам выкладываться по полной и выяснять, кто быстрейший. В 90-х хороший гонщик из «Минарди» мог набирать очки. Сегодня этого трудно ожидать. Вспоминаю 2014 год и внедрение гибридных двигателей: половину сезона я не мог нормально гоняться из-за проблем. Мы до конца не понимали, что делает батарея, управление со стороны команд не было 100-процентным. В целом это было нормально. Но я считаю, что Формула-1 и гонщики от этого сильно пострадали.

Гибрид подходит для такси и для повседневного транспорта. Однако в этом спорте нужно сохранять его историю. На сегодняшний день мы это теряем. Конечно, у нас остались такие имена, как «Феррари» и «Макларен». Но что касается регламента, я не до конца убеждён, что это правильный путь для Формулы-1», — приводит слова Мальдонадо издание GPblog.