Берман заявил, что через три дня после повреждения в аварии на ГП Японии сел за симулятор
Британский гонщик Формулы-1 Оливер Берман высказался о своём ушибе ноги, которое получил в аварии на Гран-при Японии — 2026.
Формула-1 2026. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Гонка (53 круга, 307.471 км)
29 марта 2026, воскресенье. 08:10 МСК
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:28:03.403
2
Оскар Пиастри
McLaren
+13.722
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+15.270
«Да, со мной всё в порядке, спасибо, что спросили, ценю это. Дорога домой была тяжёлой, потому что после того инцидента я особо не двигался. Колено немного опухло, но сейчас всё в порядке. К счастью, это было правое колено, так что я был в норме.
На самом деле я уже в среду или четверг снова работал на симуляторе, потому что мы с братом готовились к гонке на выносливость на выходных. Всё могло быть гораздо хуже. Так что я очень-очень благодарен и с нетерпением жду возвращения на трассу в Майами», — сказал Берман в подкасте Up to Speed.
