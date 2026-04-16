Берман заявил, что через три дня после повреждения в аварии на ГП Японии сел за симулятор

Британский гонщик Формулы-1 Оливер Берман высказался о своём ушибе ноги, которое получил в аварии на Гран-при Японии — 2026.

«Да, со мной всё в порядке, спасибо, что спросили, ценю это. Дорога домой была тяжёлой, потому что после того инцидента я особо не двигался. Колено немного опухло, но сейчас всё в порядке. К счастью, это было правое колено, так что я был в норме.

На самом деле я уже в среду или четверг снова работал на симуляторе, потому что мы с братом готовились к гонке на выносливость на выходных. Всё могло быть гораздо хуже. Так что я очень-очень благодарен и с нетерпением жду возвращения на трассу в Майами», — сказал Берман в подкасте Up to Speed.