Гендиректор Ф-1 — о новом регламенте: с точки зрения гонок на трассе всё отлично

Генеральный директор и президент Формулы-1 Стефано Доменикали высказался о техническом регламенте «Королевских гонок», который вступил в силу в сезоне-2026.

«С точки зрения самих гонок, с некоторыми корректировками, на трассе всё отлично. Не поймите меня неправильно. Но машина всё ещё очень тяжелая. Батарея [внесла] много вещей, которые необходимо учитывать при разработке машины. Так что это те вещи, которые нам нужно переработать и среагировать на них», — приводит слова Доменикали издание Motorsport.

После трёх этапов лидером сезона среди пилотом является Андреа Кими Антонелли из «Мерседеса», набравший 72 очка.