«Хотим избежать спекуляций». WEC не будет публиковать информацию, о BoP

В чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC) заявили, что начиная с сезона-2026 прекратят публиковать информацию по поводу установленного на машины производительности (Balance of Performance — BoP).

«Мы хотим избежать любого недопонимания и спекуляций, потому что трудно объяснить публике детали и различия, применяемые к каждому автомобилю и его характеристикам. Первоначальное выравнивание проводится во время омологации, затем машины выезжают на трассу и мы оцениваем реальную скорость автомобиля, расход топлива и шин, качество пилотов и так далее. Но пилоты также очень хорошо умеют управлять ситуациями, поэтому переменные множатся.

BoP — это лишь очень малая часть конечного результата. Мы также должны учитывать настройки, стратегию и конкретные гоночные ситуации. Есть много факторов, влияющих на производительность, и не все из них находятся под нашим контролем. Результаты также являются продуктом способностей пилотов, их заслуг и качества работы команды. То, что мы можем сделать с помощью регламента, — это обеспечить равное применение этого ко всем, избегая при этом таких расходов, какие наблюдались в эпоху LMP1.

Всего с восемью этапами трудно применять BoP на протяжении всего сезона. Если бы у нас было 20 гонок, это могло бы быть возможно. Но учитывая, насколько разные трассы, имеет больше смысла адаптировать BoP для каждого этапа», — приводит слова заместителя директора Западного автомобильного клуба Франции (ACO) Бруно Фамена издание Motorsport.

