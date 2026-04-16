Мальдонадо — о единственной победе в Ф-1: привык быть впереди, побеждать и бороться

41-летний венесуэльский автогонщик Пастор Мальдонадо, выступавший в Формуле-1, рассказал о своей победе на Гран-при Испании — 2012 за рулём болида «Уильямса».

«Побеждать сложно и в наши дни. Но представьте, насколько труднее это было тогда сделать на машине, которая не создана для побед. Мы знали, что у нас есть все шансы на победу, что с правильной стратегией и при безупречном пилотировании мы можем бороться за первое место. Я сказал себе: «Такие возможности выпадают не каждый день, так что это может быть один из самых особенных шансов в моей жизни. Это всего одна гонка, давай сделаем это!»

Но при этом оставался довольно спокоен. Я привык быть впереди, побеждать и бороться за титулы . Так что я находился в своей зоне комфорта. А вот когда я боролся за 10-е или 12-е место — вот это оказалось действительно непривычно. Так что та победа изменила мою жизнь. Как спортсмена, так и человека.

В тот сезон мы могли бороться за подиумы, но у нас было много проблем с надёжностью. Возможно, четыре или пять раз за тот сезон у нас случались отказы [двигателя]. И не только у нас, в те времена детали были более хрупкими на всех машинах», — приводит слова Мальдонадо издание GPblog.