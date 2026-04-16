«Ты только начинаешь». Пэрис Хилтон — о попадании Норриса в топ-100 влиятельных людей

45-летняя американская киноактриса, певица, автор песен, фотомодель и дизайнер Пэрис Хилтон высказалась о 26-летнем британском гонщике и действующем чемпионе Формулы-1 Ландо Норрисе, представляющем команду «Макларен», после его попадания в рейтинг 100 влиятельных людей мира по версии журнала Time.

«Я так горжусь тем, что пишу о Ландо Норрисе для журнала Time. Наблюдать за тем, как ты покоряешь мир своим талантом, целеустремлённостью и сердцем, было так вдохновляюще. Ты только начинаешь.…» — написала Хилтон в социальной сети Х.

Норрис выступает в Формуле-1 с 2019 года. За это время он становился вице-чемпионом серии, а в прошлом сезоне завоевал свой первый титул.