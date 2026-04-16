В ФИА отреагировали на решение WEC скрывать информацию о BoP

Марек Наварецки, являющийся старшим директором ФИА по кольцевым гонкам, высказался о решении WEC отказаться от публикации данных по поводу установленного на машины баланса производительности (Balance of Performance — BoP).

«Мы должны «очистить» данные, чтобы правильно их проанализировать, основываясь на параметрах, упомянутых Бруно. Каждая трасса разная, каждый пилот подходит к каждому сектору по-разному — больше или меньше использует поребрики, управляет износом шин, использует слипстрим на прямых и так далее. В конце концов, проблема не в самом времени круга, а в том, как оно достигнуто. Если мы скажем публике, что одна машина имеет на 20 кг больше или меньше, это может привести к неверным толкованиям.

Всё потому, что у публики нет доступа к параметрам омологации или данным, которые мы собираем, поэтому она не может полностью понять принимаемые решения. Мы знаем об изменениях в автомобилях по сравнению с прошлым годом, но они не столь значительны. Однако мы учли появление новых шин.

У нас уже достаточно переменных с BoP, поэтому мы решили не вводить больше усложнений. Всего с восемью гонками есть риск, что участники начнут скрывать темп, а мы хотим, чтобы все всегда работали на пределе. Это существовало в WTCC, но там было 16 гонок, поэтому менеджмент с балансами был частью игры. Здесь это не имеет смысла», — приводит слова Наварецки Motorsport.