Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Экс-пилот Ф-1: происходящее на трассе всё больше зависит от машины и меньше — от гонщиков

41-летний венесуэльский автогонщик Пастор Мальдонадо высказался о современной Формуле-1.

«В моё время ты заезжал в боксы, потому что шины были изношены. У тебя было столько шин, сколько хочешь, поэтому ты мог атаковать на пределе. Конечно, приходилось думать о деградации и стратегии. Но, по крайней мере, это было то, чем ты мог управлять как пилот.

Сегодня ты должен следовать командным приказам и инструкциям. Так что всё происходящее на трассе всё больше зависит от машины и всё меньше — от гонщиков. Мне это не очень нравится. Обгоны тоже изменили. Послушайте, раньше тоже были противоречивые моменты со стороны стюардов. Но именно это делало спорт таким, каким он был, — полным эмоций», — приводит слова Мальдонадо GPblog.

