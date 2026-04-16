Экс-пилот Ф-1: происходящее на трассе всё больше зависит от машины и меньше — от гонщиков

41-летний венесуэльский автогонщик Пастор Мальдонадо высказался о современной Формуле-1.

«В моё время ты заезжал в боксы, потому что шины были изношены. У тебя было столько шин, сколько хочешь, поэтому ты мог атаковать на пределе. Конечно, приходилось думать о деградации и стратегии. Но, по крайней мере, это было то, чем ты мог управлять как пилот.

Сегодня ты должен следовать командным приказам и инструкциям. Так что всё происходящее на трассе всё больше зависит от машины и всё меньше — от гонщиков. Мне это не очень нравится. Обгоны тоже изменили. Послушайте, раньше тоже были противоречивые моменты со стороны стюардов. Но именно это делало спорт таким, каким он был, — полным эмоций», — приводит слова Мальдонадо GPblog.