Мальдонадо раскритиковал регламент Ф-1 из-за ограничений трассы и асфальта в зонах вылета

Мальдонадо раскритиковал регламент Ф-1 из-за ограничений трассы и асфальта в зонах вылета
41-летний венесуэльский автогонщик Пастор Мальдонадо, выступавший в Формуле-1 с 2011 по 2015 год, с критикой отозвался о спортивном регламенте «Королевских гонок» на фоне штрафов за нарушение границ трассы во время заездов.

«Сегодня они придумали эти ограничения трассы, и это нечестно. Зачем использовать асфальт в зонах вылета? Положите там траву — и никто туда не поедет. Я ещё видел искусственную траву. Пилоты, которые на неё наезжают, мгновенно теряют сцепление с машиной. А потом гонщик получает штраф! Это очень странно. Они больше не дают пилотам гоняться», — приводит слова Мальдонадо издание GPblog.

