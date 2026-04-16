«Крутая идея». Лоусон — о слухах про участие в австралийских Supercars в 2026-м

Новозеландский гонщик Формулы-1 Лиам Лоусон из команды «Рейсинг Буллз» отреагировал на слухи о возможном участии в австралийских V8 Supercars на этапе в Новой Зеландии.

«Я прилетел в Новую Зеландию, и мой телефон просто взорвался сообщениями: «О, Лиам, ты на следующей неделе гоняешься в V8 Supercars. Я отвечал: «Даже сам не знаю, что гоняюсь на V8 Supercars на следующей неделе». Так что я не очень понимаю, откуда все, казалось бы, знали, что я там гоняюсь.

Но сама идея очень крутая. Я вырос, наблюдая за этой серией, и я бы очень хотел когда-нибудь в ней поучаствовать, это точно. Очевидно, когда моя жизнь не будет настолько сфокусирована на чём-то одном, возможно, я действительно смогу найти время, чтобы подготовиться к этому, и это было бы здорово. Но в том, что касается моего участия в гонках Supercars сейчас, правды нет никакой», — приводит слова Лоусона RacingNews365.