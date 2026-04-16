«Макларен» обозначил преимущества от паузы в Ф-1 из-за ситуации на Ближнем Востоке

Руководитель команды Формулы-1 «Макларен» Андреа Стелла высказался об отмене двух этапов в сезоне-2026 из-за боевых действий на Ближнем Востоке.

«Прежде всего позвольте сказать: у нас выдалась длительная пауза по неправильным причинам. Но тем не менее если учитывать, насколько насыщенной была программа — настолько интенсивной и сжатой по срокам, — эта пауза пришлась кстати. Я думаю, что «Макларену» это даёт возможность подготовить к обновлению те компоненты, которые мы хотим привезти на трассу, чтобы развивать машину и сделать её быстрее, особенно с точки зрения аэродинамической эффективности.

Я считаю, это даёт нам также немного больше времени для работы с HPP [Mercedes High Performance Powertrains], например, чтобы завершить настройку всех инструментов, необходимых для полного раскрытия потенциала двигателя», — приводит слова Стеллы издание RacingNews365.