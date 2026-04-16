«Глупо не согласиться». Ферстаппен объяснил уход своего гоночного инженера

28-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл», рассказал о диалоге со своим гоночным инженером Джанпьеро Ламбьязе по поводу будущего перехода специалиста в «Макларен».

«Он рассказал мне, какое предложение ему поступило. Я сказал, что с его стороны было бы глупо не согласиться. Мы уже всего добились вместе. А тут ему поступает такое выгодное предложение, к тому же с учётом того, что он сможет обеспечить свою семью. Он спросил у меня разрешения, и я сказал, что он на все 100% должен пойти на это. Он хотел услышать это от меня», — сказал Ферстаппен в эфире Viaplay.