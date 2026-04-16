Руководитель «Макларена»: окажемся в состоянии бороться за высокие места, начиная с Майами

Руководитель команды Формулы-1 «Макларен» Андреа Стелла высказался о работе коллектива во время вынужденной паузы после отмены двух Гран-при из-за конфликта на Ближнем Востоке.

«Что немаловажно, пауза также даёт персоналу время, чтобы немного перевести дух, потому что эта зима была одной из самых интенсивных за всю мою карьеру в Формуле-1. Безусловно, всё пошло с того момента, как мы начали выезжать на трассу, а сами зимние тесты выдались очень насыщенными и загруженными.

Поэтому я считаю, что такая пауза — хорошо: в преддверии очередного длинного сезона у нас есть время выдохнуть, а также наверстать упущенное с операционной и технической точки зрения. И тогда мы как команда — я говорю конкретно о «Макларене» — окажемся в состоянии бороться за более высокие позиции, как только гонки возобновятся, начиная с Майами», — приводит слова Стеллы RacingNews365.