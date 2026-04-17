Макс Ферстаппен — о регламенте Ф-1: в идеальном мире выбрал бы возвращение V10 или V8

Макс Ферстаппен — о регламенте Ф-1: в идеальном мире выбрал бы возвращение V10 или V8
28-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл», высказался о том, что изменил бы в техническом регламенте.

«Тот факт, что мы разговариваем [с руководством Формулы-1 и ФИА], — это уже прогресс. Проблема лишь в том, что да, эти правила можно немного подкорректировать, однако здесь фундаментально что-то не так. Не все будут это публично признавать, но это факт.

Я просто пытаюсь это изменить. Даже если я уйду через пару лет, я хочу, чтобы этот спорт оставался достойным. Что-то должно измениться. В идеальном мире я бы выбрал возвращение моторов V10 или V8», — приводит слова Ферстаппена издание De Telegraaf.

