Норрис ответил, будет ли бороться за титул в этом сезоне

Действующий чемпион Формулы-1 пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался о шансах команды в борьбе за титул в текущем сезоне.

«Думаю, мы можем провести хороший сезон, даже если сейчас мы не там, где хотим быть. Да, мы начали сезон не так, как хотели, но всё равно намерены бороться за титул. Это не тот случай, когда стоит сдаться и переключиться на следующий год, — не уверен, что такой подход вообще работает.

Есть много примеров, когда мы начинали сезон не так, как хотелось, но к его концу оказывались в гораздо более сильной позиции — 2023, 2024 и так далее. Сейчас мы сильнее как команда, чем тогда. Мы уже проходили через это, знаем, как действовать, и я уверен, что команда способна сделать это снова. Впереди много работы, но мы к этому готовы», — приводит слова Норриса издание Sky Sports.