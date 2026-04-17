Бывший пилот назвал способ остановить отток кадров из «Ред Булл»

Бывший пилот Формулы-1 Карун Чандхок считает, что «Ред Булл» необходимо пересмотреть внутреннюю культуру и подход к работе с персоналом, чтобы остаться конкурентоспособной командой.

«Думаю, вопрос культуры внутри команды — это действительно очень важно. Потому что, если посмотреть на «Ред Булл» в прошлом году, они выиграли шесть из последних девяти гонок. Машина сильно прибавила. В концовке сезона у них, пожалуй, была самая быстрая машина, или как минимум на уровне лучших. Но очевидно, что людям нужно не только это, не только успехи на трассе.

И по какой-то причине сейчас происходит отток кадров, и внутри организации произошёл культурный сдвиг. У Лорана Мекиса и у руководства «Ред Булл» в Австрии сейчас большая задача: понять, как это остановить. Как остановить утечку кадров? Как снова стать привлекательными? Сейчас ты хочешь переманивать людей из «Мерседеса», потому что именно они выигрывают. Нужно заново выстраивать команду.

Ещё один момент, о котором им стоит беспокоиться: хорошие специалисты притягивают других хороших специалистов. Сколько времени пройдёт, прежде чем Джанпьеро Ламбьязе начнёт звонить другим 20 инженерам из офиса и говорить: «Слушайте, тут в Уокинге отличное место для работы. Может, перейдёте сюда?»

Тогда сколько времени пройдёт, прежде чем это ядро команды начнёт разваливаться? Мы уже много раз это видели. Эдриан Ньюи переходил из команды в команду и уводил за собой людей. Росс Браун делал то же самое. Думаю, это именно то, о чём «Ред Булл» нужно серьёзно задуматься.

Им нужен громкий трансфер — не только ради навыков этого человека, но и ради тех людей, которых он сможет за собой привести», — заявил Чандхок в подкасте The F1 Show.