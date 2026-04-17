Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Ред Булл» объявил об изменениях в техническом руководстве

Комментарии

Команда «Ред Булл» провела серию изменений в техническом департаменте, усилив направления производительности и проектирования машины, сообщается в официальном заявлении.

С немедленным вступлением в силу Бен Уотерхаус получил новую должность — главный инженер по производительности и проектированию. Теперь он отвечает за оба направления и будет подчиняться техническому директору Пьеру Ваше. Уотерхаус работает в системе «Ред Булл» с 2014 года, когда перешёл из «БМВ-Заубер». Сначала он занимал пост заместителя технического директора «Торо Россо», а с 2017 года возглавлял направление по производительности в основной команде.

Кроме того, с 1 июля к «Ред Булл» присоединится Андреа Ланди, который станет руководителем по производительности и будет работать под началом Уотерхауса. Ранее Ланди занимал пост заместителя руководителя отдела производительности машины в «Феррари», а также был заместителем технического директора в «Рейсинг Буллз».

Материалы по теме
«Ред Булл» покинет последний член «золотой» команды Ферстаппена. Что это значит для Макса?
«Ред Булл» покинет последний член «золотой» команды Ферстаппена. Что это значит для Макса?
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android