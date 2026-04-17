«Ред Булл» объявил об изменениях в техническом руководстве

Команда «Ред Булл» провела серию изменений в техническом департаменте, усилив направления производительности и проектирования машины, сообщается в официальном заявлении.

С немедленным вступлением в силу Бен Уотерхаус получил новую должность — главный инженер по производительности и проектированию. Теперь он отвечает за оба направления и будет подчиняться техническому директору Пьеру Ваше. Уотерхаус работает в системе «Ред Булл» с 2014 года, когда перешёл из «БМВ-Заубер». Сначала он занимал пост заместителя технического директора «Торо Россо», а с 2017 года возглавлял направление по производительности в основной команде.

Кроме того, с 1 июля к «Ред Булл» присоединится Андреа Ланди, который станет руководителем по производительности и будет работать под началом Уотерхауса. Ранее Ланди занимал пост заместителя руководителя отдела производительности машины в «Феррари», а также был заместителем технического директора в «Рейсинг Буллз».