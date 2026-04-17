«Это не создаёт никакой ценности». Доменикали — о критике правил со стороны Ферстаппена

Генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали высказался о позиции пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена по текущему регламенту и роли пилотов в принятии решений в чемпионате.

«Вы меня знаете, я очень уважаю Макса. Мы много общаемся, и, конечно, у него есть своё мнение по этим вопросам. Хорошо, что он продвигает свою позицию. И мы говорили: если есть давление, его нужно реализовывать правильно и в нужном формате. Такова природа нашего спорта. Я никогда не буду идти на конфронтацию. Это не мой стиль, и в итоге это никому не приносит пользы.

Этот спорт больше любого из нас. Абсолютно любого. Это должны помнить все, без исключений. Формуле-1 уже 76 лет. Я видел руководителей, пилотов, выдающихся инженеров, примадонн — кого угодно. Но спорт остаётся и движется вперёд — вот о чём я говорю. Система управления Формулой-1 — это не шоу одного человека. Это система, где решения принимаются совместно, через обсуждение и голосование. И именно этим мы сейчас и занимаемся.

Поэтому я хочу официально сказать: не нужно идти в сторону конфронтации. Это не помогает спорту и не создаёт никакой ценности. Если кому-то нравится наблюдать за такими перепалками — это как раз то, что нам не нужно. Я никогда не делаю ничего во вред спорту. Макс — четырёхкратный чемпион мира. Он невероятный гонщик, один из лучших, возможно, лучший. Я искренне надеюсь, что он останется. Адреналин, который даёт Формула-1, уникален, и я надеюсь, что он это выберет. Но больше я сказать не могу. Важно оставаться конструктивными, даже если иногда люди поддаются эмоциям», — приводит слова Доменикали издание Motorsport.