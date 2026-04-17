Simply Formula третий год подряд признан лучшим авторским телеграм-каналом о спорте

В рамках премии «Чемпионата» «Спортивная телега» подписчики портала выбрали лучший авторский канал о профессиональном спорте в 2025 году.

В финальном голосовании третьего сезона победил блог Романа Кузнецова Simply Formula. Он также выигрывал Премию за 2023 и 2024 годы.

В опросе, защищённом от накруток, Кузнецов набрал 13 731 голос. Станислав Осинцев, автор канала STANIZLAVSKY, стал вторым с 11 189 голосами.

Статистическим партнёром проекта выступил сервис аналитики TGStat, предоставивший эксклюзивные данные для отбора топ-40 номинантов.

Победитель «Спортивной телеги» будет награжден 21 апреля 2026 года на официальной церемонии партнёра проекта – Премии СБК, ключевой награды в спортивной индустрии России.