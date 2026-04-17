Расселл раскрыл фактор, который может повлиять на гонку в Майами

Расселл раскрыл фактор, который может повлиять на гонку в Майами
Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл поделился ожиданиями от предстоящего этапа Формулы-1 в Майами и отметил хороший настрой перед Гран-при.

«Перед Майами чувствую себя отлично. Для нас как для команды это было отличное начало сезона. Лично у меня тоже всё началось очень хорошо. В Японии была сложная гонка, но сезон очень длинный, и самое главное: у нас под рукой действительно хороший болид. Чувствую себя хорошо, уверенно. Эта небольшая пауза пошла на пользу, помогла перезагрузиться, и я готов снова включаться.

Мне очень нравится трасса в Майами. Она быстрая, с хорошим ритмом, но в конце есть довольно узкий, медленный участок. Обычно там много возможностей для обгонов. Жарко. В прошлые годы была вероятность плохой погоды, но она каждый раз как будто обходила нас стороной. Так что это тоже фактор, который может сыграть роль в Майами», — приводит слова Расселла издание Motorsport.

