«Показал им, на что способен». Берман — о том, как попал в академию «Феррари»

Участник академии «Феррари» и пилот «Хааса» Оливер Берман рассказал, как ему удалось попасть в молодёжную программу итальянской команды.

«Выступать за «Феррари» — это моя цель, особенно после того доверия, которое они мне оказали. Сначала — когда взяли меня в академию и инвестировали в меня так много, начиная с Формулы-3 и до Формулы-1. Потом — когда посадили меня в машину «Хааса» и доверили мне свою машину, когда Карлос [Сайнс] заболел. У них были резервные пилоты с большим опытом, но они сделали ставку на 18-летнего, и, к счастью, это сработало.

Так что они дали мне огромное доверие и верили в меня с самого начала. Но на самом деле, когда я приехал в лагерь, мне пришлось реально их убедить подписать меня. Потому что изначально они хотели брать картингистов, а не пилотов из Формулы-4.

Хотелось бы сказать, что я был суперуверенным и спокойным, но на встречах я очень нервничал. Но потом мы вышли на трассу и показали им напрямую, на что способны. Это очень крутая штука. Они устраивают тесты прямо перед собой, как в футбольном скаутинге, и сразу видят, на что ты способен», — сказал Берман в подкасте Up to Speed.