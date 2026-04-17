Названа примерная стоимость каждой команды Формулы-1

Названа примерная стоимость каждой команды Формулы-1
Команды Формулы-1 за последние годы резко выросли в цене и теперь оцениваются минимум в $1 млрд, сообщает PlanetF1. Отмечается, что при расчётах учитывались финансовые показатели команд, последние сделки, отчёты сторонних аналитиков, а также оценки источников внутри индустрии.

1. «Феррари» — $ 7,1 млрд;
2. «Мерседес» — $ 6,4 млрд;
3. «Макларен» — $ 5,2 млрд;
4. «Ред Булл» — $ 4,9 млрд.;
5. «Астон Мартин» — $ 3,3 млрд;
6. «Уильямс» — $ 2,6 млрд;
7. «Альпин» — $ 2,6 млрд;
8. «Ауди» — $ 2,6 млрд;
9. «Рейсинг Буллз» — $ 2,4 млрд;
10. «Хаас» — $ 1,9 млрд;
11. «Кадиллак» — $ 1,6 млрд.

При этом ещё в 2020 году многие из этих команд стоили значительно дешевле. Например, «Феррари» оценивалась примерно в $ 2 млрд, «Макларен» — в $ 740 млн, а «Уильямс» — всего в $ 120 млн.

Рост стоимости команд Формулы-1 стал прямым следствием системных изменений внутри чемпионата. После подписания соглашения Concorde Agreement и введения потолка бюджетов команды получили предсказуемость. Команды получили более стабильные доходы и контроль над расходами, что резко повысило их инвестиционную привлекательность.

Отмечается, что потенциал роста ещё не исчерпан: чемпионат не зарабатывает максимум на отдельных рынках, в том числе в США, а при сохранении текущих тенденций стоимость команд в будущем может приблизиться к отметке в $ 10 млрд.

Материалы по теме
Телеаудитория первых трёх гонок Ф-1 выросла на 20-30% по сравнению с 2025 годом — Махер
