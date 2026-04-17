«Он уже всё доказал». Расселл — о будущем Ферстаппена

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался о возможном уходе Макса Ферстаппена из Формулы-1 и объяснил, почему понимает позицию нидерландца.

«Он уже достиг того, о чём большинство пилотов только мечтают, — стал чемпионом мира. Причём четыре раза. Думаю, в какой-то момент в жизни наступает этап, когда ему уже особо нечего доказывать в Ф-1. Он закрыл все пункты. Да, можно гнаться за рекордами, но, зная его и зная других гонщиков, которые добивались подобного, могу сказать, что в какой-то момент ты просто хочешь заниматься тем, что приносит тебе удовольствие.

Я прекрасно понимаю, почему поездки по «Нордшляйфе» приносят ему кайф. Я сам проехал сотни кругов по «Нордшляйфе» на симуляторе и с удовольствием бы получил шанс погоняться там в реальности! Но моя цель сейчас — стать чемпионом мира Формулы-1. Если бы у меня уже было четыре титула, я, скорее всего, делал бы то же самое. Он находится на совершенно другом этапе своей карьеры. И, думаю, все поймут его решение — и если он останется, и если уйдёт», — приводит слова Расселла издание The Race.